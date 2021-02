Spannung bis zur letzten Sekunde: IceFighters Leipzig verlieren gegen die Hannover Indians 

Leipzig. Es wurde nichts mit dem Doppelschlag. Ein Gegner, zwei Begegnungen, ein Sieg und eine Niederlage: Die Exa IceFighters Leipzig haben gegen die Hannover Indians das zweite Aufeinandertreffen in dieser Woche 4:6 (0:0,2:3,2:3 ) verloren. Die Eiskämpfer haben bis zur letzten Sekunde im Oberligaduell gegen die Niederlage angekämpft.

Die Teams starteten ähnlich körperbetont in die Partie wie beim 6:4-Sieg der Icefighters am Dienstagabend . Leipzigs Stürmer Hannes Albrecht und Hannovers Igor Bacek mussten schon nach acht Sekunden die Strafbank drücken. Bei allem Tempo und einigen harten Bandenchecks blieb das erste Drittel torlos. Die Männer von Coach Sven Gerike feuerten sechs Schüsse aufs Tor der Indians. Doch das Scheibenglück blieb den Eiskämpfern verwehrt. Ähnlich erging es den Gästen. Allerdings fror Golalie Patrick Glatzel alle anfliegenden Pucks vor dem Kasten ein und bewiese damit einmal mehr seine starke Form.

Die Icefighters Leipzig konnten nicht an die gute Leistung vom 6:4-Erfolg gegen die Hannover Indians anknüpfen und unterlagen mit 4:6. ©

Den Führungstreffer für die Hausherren erzielte Michal Veleckey. Die Indians fanden eine schnelle Antwort. Das Team von Leonard Soccio drehte innerhalb von zwei Minuten die Partie, Brett Bulmer erhöhte kurz darauf auf 3:1 für die Gäste. Ein strittiger Treffer, denn möglicherweise ging diesem ein Wechselfehler der Niedersachsen voraus. Die Sachsen reagierten mit wütenden Angriffen und wurden mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 durch Velecky belohnt. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die zweite Drittelpause

Im turbulenten Schlussabschnitt schob zunächst Branislav Pohanka die Scheibe an Leipzigs Goalie zum 2:4 vorbei. Doch die Icefighters ließen nicht nach. Erst traf Sofiene Bräuner für das Gerike-Team, dann legte Florian Eichelkraut nach und besorgte in Überzahl den umjubelten Ausgleich. Doch erneut hatten die Gäste aus Hannover die passende Antwort: Stürmer Brett Bulmer traf zur erneuten Führung. Gerikes Truppe kämpfte unermüdlich, riskierte alles, nahm in der Schlussminute Keeper Glatzel für einen weiteren Feldspieler vom Eis – und kassierte das 4:6.