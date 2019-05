Spannung im 96-Trainer-Casting: Das sind die heißesten Kandidaten

Die Trainersuche bei 96 biegt offenbar auf die Zielgerade ein. Am Dienstagabend trafen sich Profiboss Martin Kind, 96-Gesellschafter Gregor Baum und Noch-Nachwuchs-Manager Jan Schlaudraff im Hotel Kokenhof mit Markus Anfang. Der Ex-Köln-Trainer, 44 Jahre alt, gehört zum engen Favoritenkreis für den Job in Hannover. Zwar be­sitzt Thomas Doll noch einen bis 2020 gültigen Vertrag, nach der gescheiterten Rettungsmission ist eine Weiterbeschäftigung aber kein Thema. „Wir sind mit seinem Berater in Kontakt“, sagte Kind. Anfang war aber nicht der einzige Kandidat, der an diesem Tag bei den 96-Entscheidern einen Termin hatte. „Wir haben am Dienstag mit mehreren Kandidaten Gespräche geführt, aber es gibt noch keine Entscheidung“, sagte Kind.

Kenan Kocak im Gespräch Nach SPORTBUZZER-Informationen war einer der weiteren Kandidaten Kenan Kocak. Der 38-Jährige trainierte zuletzt Zweitligist Sandhausen, wurde dort aber nach über zwei Jahren Amtszeit im Oktober 2018 entlassen. Ko­cak würde wie Anfang keine Ablöse kosten. 96 will durch das Trainer-Casting endlich Klarheit in die wichtige Personalie bringen. Mit einer Entscheidung ist möglicherweise bis zum Ende dieser Woche zu rechnen. 96 hat Zeitdruck. Nicht nur, weil in dreieinhalb Wochen schon wieder das erste Training zur Vorbereitung auf die neue Saison auf dem Plan steht, sondern auch, weil die 96-Kandidaten auch in anderen Klubs Begehrlichkeiten wecken. An­fang soll auch beim Hamburger SV ein heißer Kandidat auf die Nachfolge von Hannes Wolf sein.

Spagat zwischen hartem Hund und Kumpeltyp Der gebürtige Kölner Anfang hat gezeigt, dass er trotz wenig Geld eine gute Mannschaft formen und entwickeln kann. Bei Holstein Kiel, wo er von Sommer 2016 bis 2018 arbeitete, schaffte er den Aufstieg aus der 3. in die 2. Liga. In der Folgesaison klopfte Anfang mit den Kielern sogar ans Tor zur Bundesliga, scheiterte aber dann in der Relegation am VfL Wolfsburg. Und das mit einer Mannschaft, die damals laut der Internetplattform transfermarkt.de einen Marktwert von 9,7 Millionen Euro hatte. So viel Geld gab 96 allein für Stürmer Jonathas aus ... Anfang gilt als jemand, der den Spagat zwischen hartem Hund und Kumpeltyp schafft, sein Spielstil ist offensiv und auf Ballbesitz ausgelegt.

Entscheidung rückt näher Kenan Kocak hatte als Spieler acht Einsätze für Waldhof Mannheim in der 2. Liga, er spielte unter anderem noch für Reutlingen, Pforzheim und Austria Salzburg (Österreich). Als Trainer landete Kocak über Türkspor Mannheim, den VfR Mannheim und den SV Waldhof Mannheim in Sandhausen. 96 kennt er von der Aufstiegsparty. Die feierte Hannover am letzten Spieltag der Zweitligasaison 2016/17 nach dem 1:1 beim SV Sandhausen. Kocak gilt als kommunikativer Typ mit einer klaren Spielphilosophie. Der 38-Jährige lässt bevorzugt in einem offensiven 4-2-3-1-System spielen und baute sich aus einem Mini-Etat eine gute Zweitligamannschaft zusammen. Nach seinem Aus in Sandhausen im vergangenen Oktober hospitierte Kocak An­fang des Jahres bei Star-Trainer Pep Guardiola und seinem Klub Manchester City. Auch zu Paris-St.-Germain-Trainer Thomas Tuchel wird Kocak ein guter Draht nachgesagt. Vieles spricht für Anfang oder Kocak als neuen 96-Trainer, aber auch den Namen Markus Gisdol hört man immer mal wieder im Umfeld des Klubs. Die Entscheidung rückt näher.

