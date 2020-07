Laufpass gerät nicht in Vergessenheit: Nächste "Station" ist der Isernhagener Volkslauf

Die ersten virtuellen Veranstaltungen sind durch, die Bilanz fällt durchweg positiv aus. Der Sparkassen-Laufpass der Region gerät in der Corona-Krise nicht in Vergessenheit. Mehr als 800 Ausdauerathleten haben sich registriert – und laufen innerhalb einer Woche die Distanz, die sie bei den jeweiligen Sportevents bewältigt hätten. Egal wo, ganz für sich. Für die Gesundheit, aber auch für die Veranstalter.

Die kämpfen sich nämlich durch die Krise, halten auch ohne Virus ihren Wettkampf meist nur mit viel Liebe und Einsatz am Leben. In Vergessenheit sollen die in der Szene überaus beliebten Wettkämpfe keinesfalls geraten.