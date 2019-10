Sparkassen Paddle & Run: Hundert Leipziger paddelten und liefen bei einem Duathlon

Leipzig. Obwohl zwischendurch eine Regendusche runter kam, haben es sich die Teilnehmer des Sparkassen Paddle & Run Wettkampf am Feiertag nicht gemütlich auf der Couch gemacht. Sie paddelten lieber eine Strecke von 800 Metern auf dem Elsterbecken und bewältigen weitere 5000 Meter bei einem Lauf vom Leipziger Kanu Club bis zum Elsterbecken und wieder zurück.

DURCHKLICKEN: Das sind die Eindrücke einer gelungenen Veranstaltung am 3. Oktober 2019

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit alleine oder im Team anzutreten, wobei einer der Mitstreiter im Kanu paddelt und der andere den Lauf am Elsterbecken entlang zurücklegt. „Das ist wirklich super, so können auch Menschen mitmachen, die sich nicht beides zutrauen“, sagt Benzien. Insgesamt traten 60 Einzelkämpfer und 20 Teams bei der Challenge an