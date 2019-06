Sparkassen-Sonnenwendlauf 2019: Gelungene Premiere mit neuem Ausrichter

Die Ergebnisse der beiden längeren Läufe gehen in die Gesamtwertung der diesjährigen Sparkassen-Challenge ein. Ausrichter Jan Benzien freute sich im Nachgang über gelungene Premiere. „Im Vorfeld waren wir schon ein wenig nervös, ob alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben“, gibt der ehemalige Profisportler zu. „Aber dann war es einfach nur toll“. Einen großen Dank schickt er dabei an die Sparkasse „für die gute Logistik. Es lief alles einwandfrei“. Einziger Wermutstropfen: Das traditionelle Sonnenwendfeuer zum Abschluss musste in diesem Jahr aufgrund erhöhter Waldbrandgefahr leider entfallen. ar