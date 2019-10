Sparkassen-Teichelauf 2019: Mehr als 300 Teilnehmer beim Jubliäumsrennen

Torgau. Kalt und nebelig war es, als die Läufer beim großen Jubiläumsrennen an den Start im Hafenstadion Torgau gingen. Mehr als 300 Teilnehmer rannten, walkten oder wanderten an diesem 6. Oktober 2019 über unterschiedliche Distanzen beim 40. Sparkassen-Teichelauf. Die Strecke führte über Felder und durch Wald. Erst ging es zum Äppeldamm, dann an den Torgauer Teichen entlang bis zum Ratsforst. Zurück zum Ziel in Torgau wurden die Läufer über Melpitz und den Biberhof geführt. Aufgrund des Nebels war von der landschaftlich reizvollen Strecke leider nur wenig zu sehen.