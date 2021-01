Wieder Spaß am Fußball: Borussia Empelde wächst seit Jahren - und punktet in der Jugendarbeit

Es soll ja vorkommen, dass ein dickes Auto in der Garage einen Menschen glücklich macht. Wie eine Vereinsgründung vor der Garage gleich Hunderte Menschen glücklich gemacht hat, zeigt das Beispiel Borussia Empelde.

Anzeige

"Wir wussten, was in Empelde machbar ist"

Am Maifeiertag 2013 kamen zwei Handvoll Fußballverrückte vor dem Unterstellplatz des Wagens von Versammlungsleiter Stefan Quint zusammen, um einen Klub aus der Taufe zu heben, der den Empeldern in ihrem Ort wieder Spaß am Spiel mit dem runden Leder vermitteln sollte. Seit der Gründung vor sogenannter „Quincys Garage“ ist Borussia bemerkenswert gewachsen: Zwei Männerteams, drei Seniorenmannschaften, eine Frauen- sowie sechs Jugendformationen laufen mittlerweile mit dem schwarz-weiß-grünen Wappen auf. „Wir wussten, was in Empelde machbar ist“, sagt Vorsitzender Dieter Knop. „Eine solche Entwicklung war zu Beginn wünschenswert, aber mit so einem Zulauf konnte man nicht rechnen.“