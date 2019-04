Späte Anstoßzeiten im Fußball: Das sagen junge Kicker im Landkreis Leipzig

Grimma. Wenn er König von Deutschland wär’, würde er alle Fußballspiele nach 19 Uhr verbieten, sagt Lukas Stein und schiebt nach: „Es sei denn, am nächsten Tag ist schulfrei.“ So wie erst letztens, als seine geliebten Bayern in der Champions League bei Liverpool ran mussten und – Ferien waren. Da durfte der Zehnjährige am Fernseher das ganze Spiel gucken. Und nicht nur er: Auch Kumpel Carl, dessen Eltern kein Sky haben, machte die Nacht zum Tag.

Maximal eine Halbzeit

König von Deutschland, das weiß der Grimmaer Jung’, reicht heutzutage nicht, um die Anstoßzeiten kinderfreundlich zu machen. Da müsste Lukas schon die Herrschaft über die Erdkugel ausüben – so wie er es Wochenende für Wochenende mit dem runden Leder tut. Mit seinem Hohnstädter SV steht er in der Kreisliga unangefochten auf Platz 1. 15 Spiele, 15 Siege. Lukas, der vom Torwart bis zum Stürmer alles spielen kann, hat schon 17 Tore geschossen und gilt als Topscorer.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Mama Kasia spielte als Volleyballerin für Grimma in der Bundesliga, Papa Silko war aktiver Fußballer in der Muldestadt. Silko (42) trainiert in Hohnstädt nicht nur seinen kleinen Sohn, sondern auch den älteren, den 16-jährigen Dominik. Die drei „Steinmänner“ sind Fans von Bayern München und waren nach dem 0:0 ihrer Mannschaft in Liverpool entsprechend gut gelaunt. Als Wochen später das Rückspiel in der Allianz-Arena anstand, musste Lukas ganz tapfer sein. Denn diesmal waren keine Ferien.

Er durfte maximal eine Halbzeit schauen – und das auch nur, weil er so ein guter Schüler ist, ausschließlich Einsen und Zweien hat. Papa Silko: „Wir haben gesagt, wenn die Noten stimmen, hast du dir das verdient.“ Für Lukas war es dennoch gefühlt eine Strafe, schon nach 45 Minuten schlafen gehen zu müssen. Wie immer ließ er das Handy im Wohnzimmer liegen (bei den Steins ist das ungeschriebenes Gesetz) und verabschiedete sich beim Stand von 1:1 in die Falle.

Bundestrainer für frühere Anstoßzeiten

Als er im Halbschlaf ein „Oh Mann“ vernahm, rückte er noch einmal an, um nachzusehen, was passiert ist. Nichts verpasst, nur eine vergebene Bayern-Chance, beruhigten ihn Papa und großer Bruder. Vielleicht spekulierte der Youngster noch auf eine kleine Zugabe, doch die Älteren auf der Couch waren genauso unbestechlich wie Schiedsrichter Daniele Orsato auf dem grünen Rasen. Also blieb Lukas nichts anderes übrig, als von seinen Lieblingen um James Rodriguez zu träumen.

Der Kolumbianer James ist sein Vorbild: „Der hat einen guten Schuss, dribbelt toll und ist nett.“ Natürlich sei es für die fußballbegeisterten Kinder nur schwer erträglich, ausgerechnet die entscheidenden Spiele ihrer Idole zu verpassen, sagt der Vater. Die Kids könnten sich in solchen Hammerspielen eine Menge abschauen. „Deshalb bin ich dafür, gerade Länderspiele eher anzupfeifen.“ Mit seiner Meinung steht der Hohnstädter Vater und Jugend-Trainer nicht alleine da. Auch Bundestrainer Joachim Löw plädiert für Anstoßzeiten um 18 oder 19 Uhr.

Eltern bliebe keine andere Wahl, sagt Silko Stein, der auch den Grimmaer Schulclub betreut: „Wenn Lukas am nächsten Morgen zehn vor sieben aufstehen muss, kann er unmöglich erst kurz vor Mitternacht ins Bett gehen.“ Er kenne genügend Oberschüler, die nachts gucken und tagsüber schläfrig und unkonzentriert seien, so Stein. Das Machtwort der Eltern sei zwar hart, aber er könne es verstehen, sagt Lukas. Nur dem Reporter verrät er, dass er beim Hinspiel, das er in voller Länge sehen durfte, weil Ferien waren, kurzzeitig sogar weggenickt sei: „Aber wirklich nur ganz kurz und auch nur deshalb, weil wir tagsüber im Jumphouse in Leipzig waren.“

Was ist wichtiger: Geld oder Sport?

Harald Sather, Präsident des Fußballverbands Muldental und ehemaliger Fifa-Schiedsrichter-Assistent, bedauert die späten Anstoßzeiten sehr: „Aber da haben die Vereine kein Mitspracherecht. Die Champions League wird in die ganze Welt ausgestrahlt. Da geht es um Übertragungsrechte und das ganz große Geld. An den kleinen Kicker, der seine Stars sehen will, denkt da niemand. Leider!“

Auch der Grimmaer Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen Fußballverbands, ist nicht glücklich über die derzeitige Situation: „Meine Vision sind Familien im Fußballstadion. Das allerdings ist bei Anstoßzeiten um 20.45 Uhr und später eine Illusion. Wir müssen uns fragen, was uns wichtiger ist: das Geld oder der Sport?!“

Wie früher die Kinder, die es am Nikolausmorgen gar nicht erwarten konnten, zum Stiefel zu rennen, eilte auch Lukas schon gegen fünf zum Vater, um zu erfahren, wie es ausgegangen ist. „3:1 verloren. Und nun schlaf’ noch ein bisschen.“ Für Lukas brach eine Welt zusammen. Seine Bayern ausgeschieden. Schon im Achtelfinale. Er legte sich von ganz allein wieder ins Bett und schloss die Augen. Für ihn steht fest: Wenn er seinen Bayern die Daumen hätte drücken können, wären die auch nicht ausgeschieden. In sechs Jahren ist er zwar noch immer kein König von Deutschland. Aber zumindest so alt wie sein Bruder Dominik jetzt. Dann darf auch er aufbleiben und das ganze Spiel sehen.

