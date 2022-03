Geste nach später Spielabsage: Hamburger SV lädt Aue-Fans in Stadion und Museum ein

Der Hamburger SV hat auf die nächtliche und coronabedingte Absage des Zweitliga-Heimspiels gegen den FC Erzgebirge Aue mit einer netten Geste für die vergebens angereisten Aue-Fans reagiert. " Damit ihr trotz Anreise nicht ohne Stadionerlebnis abreisen müsst, laden wir euch gegen Vorlage eures Tickets für die leider abgesetzte Partie zu einem kostenfreien Museumsbesuch und zu einer kostenlosen Stadionführung ein ", twitterte der HSV am Samstag.

Am Vortag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) das Spiel zunächst durchziehen wollen, setzte die Partie am späten Abend dann aber doch ab. Wie die DFL am späten Freitagabend mitteilte, standen dem HSV nach einem weiteren Corona-Fall nicht genügend Spieler zur Verfügung. Ein neuer Spieltermin solle schnellstmöglich bekanntgegeben werden.