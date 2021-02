Spatenstich für den neuen Kunstrasen: Bauarbeiten bei Chemie Leipzig können beginnen

Leipzig. Aufatmen bei der BSG Chemie: Endlich kommt Bewegung in den so sehnlichst erwarteten Neubau eines Kunstrasenplatzes. Am Montag wurde der erste Spatenstich getan. In Anwesenheit von Christopher Zenker (SPD), dem Vorsitzenden des Sportausschusses der Stadt Leipzig, Vertretern des Sportamtes und des Planungsbüros Richter gaben sich die Vereinsvertreter der Grün-Weißen entspannt. „Es ist ein Meilenstein für unseren Verein, der dabei hilft, die infrastrukturellen Voraussetzungen zu verbessern und die wachsenden Strukturen sowie den stetigen Zulauf im Nachwuchs zu untermauern“, sagte Vorstandsvorsitzender Frank Kühne. „Wir freuen uns riesig, dass sich die Bedingungen nun merklich verbessern werden.“

Anzeige