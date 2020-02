Später Ausgleich in Unterzahl: Lupo trauert gegen Delmenhorst zwei Punkten nach

Lupo legte einen Traumstart hin: Schon in der ersten Minute besorgte Rizzo mit einem herrlichen Heber das Führungstor. Für den flinken Außenstürmer war es bereits der 16. Saisontreffer - und der schockte Atlas. Delmenhorst hielt mit robuster Zweikampfführung am Rande der Fairness dagegen. Das bekam auch Rocco Tuccio, der gerade wieder von einer Krankheit genesen war, zu spüren, als SV-Winterneuzugang Flodyn Baloki zutrat. Tuccio probierte es zunächst weiter, hätte sogar noch für das 2:0 sorgen können, doch schon nach sechs Minuten musste Coach Giampiero Buonocore das erste Mal wechseln. Nireas Igkmpinompa kam.

Delmenhorst nahm anschließend die Partie in seine Hände, schnürte Lupo im eigenen Sechzehner ein. Nur mit Mühe und Not überstanden die Wolfsburger diese Phase, Lupos Verteidiger Valeri Schlothauer und Thomas Ströhl warfen sich in jedes Duell. Trotzdem konnten die Italiener immer wieder Konter setzen, über Rizzo, Gracjan Konieczny und Timon Hallmann wurde es vor allem dann gefährlich, wenn es schnell ging. Die beste Möglichkeit hatten allerdings kurz vor der Pause die Gäste, aber Mujo Taric stand beim Abschluss von Atlas-Kante Marek Janssen auf der Torlinie goldrichtig und konnte klären.

Nach der Pause wurde es ein richtiges Kampfspiel. Angefeuert von den mitgereisten SV-Fans hitzte sich die Partie auf - und bei Chamorro brannten nach einer guten Stunde die Sicherungen durch. Was aber war passiert? Ströhl hatte einen Delmenhorster gefoult, es entstand eine Rudelbildung, bei der Chamorro seinen Gegner schubste. Die Konsequenz: Glatt Rot für den Wolfsburger. Danach drückte Atlas wieder mehr, schlug viele lange Bälle auf die Strafraumkante. Einmal parierte Lupo-Kapitän Marius Sauss gegen Janssen mit einer Weltklasse-Parade (73.), auf der anderen Seite probierte es Rizzo mit einem zweiten Heber (76.). In der 79. Spielminute war es dann aber so weit: Der eingewechselte Florian Stütz stand am zweiten Pfosten blank und köpfte zum Ausgleich ein. Beim 1:1 blieb es, auch weil Lupo in Unterzahl die Kräfte ausgingen und den Kontern die nötige Power fehlte.

Oberliga: Lupo/Martini Wolfsburg - SV Atlas Delmenhorst Oberliga: Lupo/Martini Wolfsburg - SV Atlas Delmenhorst © Boris Baschin

Buonocore verpasste also auch in seinem Heimspiel-Comeback den ersten Sieg. "Für mich sind das zwei verlorene Punkte, weil wir so lange geführt haben. Wir hatten noch ein paar Chancen, um das 2:0 zu machen. Auch nach dem 1:1 waren noch welche da." Ein großes Thema war natürlich die frühe Auswechslung von Tuccio. Buonocore: "Spiele verändern sich, wie zum Beispiel durch so eine Verletzung. Wir mussten uns danach erstmal fangen und hatten nicht mehr den Druck auf den Ball. Die Jungs haben sich aber aufgeopfert, auch wenn in Unterzahl die Beine schwer geworden sind." Durch den Platzverweis wird Mittelfeld-Leader Chamorro nun erstmal fehlen. Buonocore: "Wir hätten uns von Delmenhorst nicht anstecken lassen dürfen." Was den Lupo-Coach positiv stimmte: Dass im Gegenteil zur Vorwoche, in der die Wolfsburger nach dem 1:1-Anschlusstreffer des MTV Gifhorn noch 1:3 verloren hatten und verängstigt auftraten, der Charakter völlig stimmte: "Wir haben uns reingebissen, auch wenn es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat."