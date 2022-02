Spätes Comeback und Last-Minute-Tor: HC Elbflorenz rettet Punkt in Emsdetten

Emsdetten/Dresden. Eigentlich hatten sich die Handballer des HC Elbflorenz beim TV Emsdetten Revanche für die knappe Hinspielniederlage geschworen. Am Ende aber waren die Schützlinge von Trainer Rico Göde beim 28:28-Remis (12:15) froh über einen Punkt. Denn nach dem Spielverlauf, bei dem die Gastgeber fast das komplette Spiel über führten, hätte es auch erneut eine Niederlage sein können. „Nach dem Schwartau-Spiel war schon klar, dass uns gerade nicht alles leicht von der Hand läuft. Deshalb nehme ich als positiv mit, dass die Jungs in der Schlussphase Moral gezeigt haben und den emotional geführten Kampf der Gastgeber angenommen haben. Individuell müssen aber die Jungs demnächst eine Schippe drauflegen“, erklärte Rico Göde nach dem vierten Unentschieden in dieser Saison.

Anzeige