Spätes Gegentor in Budapest: Gruppensieger Leverkusen zum Abschluss mit Niederlage bei Ferencvaros

Die Niederlage schmerzte nicht, denn es ging um nichts mehr in dieser Partie: Bayer Leverkusen kassierte am Donnerstagabend in der Europa League in Budapest eine 0:1-Pleite gegen Ferencvaros, das von ehemaligen Kölner Peter Stöger gecoacht wird. Bayer stand steht vor dem Spiel schon als Gruppensieger fest, die Ungarn hatten keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Trainer Gerardo Seoane hatte deshalb fast komplett durchrotiert. Gegenüber dem 7:1 am Samstag in der Liga gegen Greuther Fürth nahm er neun Wechsel vor. Nur Abwehrspieler Edmond Tapsoba und Mittelfeldakteur Exequiel Palacios blieben in der Startelf.

Anzeige