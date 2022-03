SPD-Chef Klingbeil nimmt DFB vor Katar-WM in die Pflicht und erwartet "gesellschaftliche Haltung"

Die deutsche Nationalmannschaft hatte in der vergangenen Woche Besuch von Vertretern von Menschenrechtsorganisationen bekommen, an diesem Freitag wird in Doha die WM-Gruppenphase ausgelost. Der WM-Gastgeber steht seit Jahren wegen der Menschenrechtslage und der Bedingungen für ausländische Arbeiter in der Kritik. "Wir sind kurz vor dem Turnierbeginn und jetzt einen Boykott auszusprechen, wäre aus meiner Sicht nicht richtig", sagte der neue DFB-Boss Bernd Neuendorf dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), im Rahmen der Sepp-Herberger-Awards in Berlin.