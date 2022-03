SPD-Chef Lars Klingbeil übernimmt Amt beim FC Bayern: "Mein Verein"

SPD-Chef Lars Klingbeil ist neues Mitglied im Verwaltungsbeirat des FC Bayern. Das Präsidium des deutschen Rekordmeisters hat den 44-Jährigen in seiner letzten Sitzung in dieses Gremium des e.V. berufen. Der Vorsitzende der SPD ist seit 2012 Bayern-Mitglied, wie die Münchner am Montag mitteilten. Klingbeil bedankte sich in der Vereinsmitteilung für die Berufung in den Beirat "meines Vereins". Der FC Bayern setze für ihn nicht nur sportlich Maßstäbe, die weltweit Anerkennung fänden.

