SPD-Chef Walter-Borjans sieht Bundesliga-Neustart am 16. Mai kritisch: „Hätte später angefangen“

Grundsätzlich ist Walter-Borjans aber ein Befürworter der Bundesliga-Fortsetzung. „Ich hätte später angefangen, es den Menschen aber auf Dauer nicht vorenthalten“ , sagte er. Laut Bild hätte der Neubeginn aus Sicht von Walter-Borjans am 22. oder 29. Mai erfolgen können. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten am Mittwoch mit ihrer Erlaubnis für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs während der Corona-Krise den Weg freigemacht.

Bremen-Sportchef Baumann: "Waren nicht allein"

Innerhalb der Liga regte sich durchaus auch Widerstand gegen den Wiederbeginn am 16. Mai. Vor allem Werder Bremen kritisierte das Datum für den Re-Start . Als Grund nannten die Norddeutschen eine Wettbewerbsverzerrung, weil der Klub wegen der Auflagen in seinem Bundesland erst später mit dem Team-Training starten konnte. "Zwei Wochen bundesweites Mannschaftstraining wurde bis vor kurzem auch vom deutschen Fußball bei der Politik hinterlegt. Wir waren mit unserem Standpunkt nicht allein" , sagte SVW-Sportchef Frank Baumann . Unter anderem soll auch der FSV Mainz 05 für einen späteren Neustart-Termin plädiert haben.

Fortgesetzt wird die Saison in der ersten Liga mit dem 26. Spieltag, danach folgen chronologisch die Spieltage 27 bis 34. Zu Beginn gibt es gleich einen echten Kracher: Borussia Dortmund empfängt Schalke 04 am Samstag zum Revier-Derby. Spitzenreiter FC Bayern muss am Sonntag bei Union Berlin ran. Am Montag kommt es zum Duell zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen.