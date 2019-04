SPD-Ostbeauftragter Martin Dulig empfiehlt Matthias Sammer als neuen DFB-Chef

Für den Deutschen Fußball-Bund ist es eine unangenehme Zeitreise. Wie im November 2015 müssen die Vize-Chefs Reinhard Rauball und Rainer Koch den größten Sportfachverband nach dem Scheitern von Reinhard Grindel als Interims-Doppelspitze aus der Krise führen. Auf der Suche nach einem Nachfolger empfiehlt der SPD-Ostbeauftragte, Martin Dulig, den ehemaligen Nationalspieler Matthias Sammer als neuen DFB-Chef. "Es wäre an der Zeit, dass eine in Ost und West geachtete Persönlichkeit mit Sachverstand und Glaubwürdigkeit die Aufgabe in die Hand nimmt. Eine Person wie Matthias Sammer. Jemand, der den Amateurfußball und das Profigeschäft kennt, die Nachwuchsarbeit und den Verband", sagte Dulig dem SPORTBUZZER.

Gesucht wird beim DFB ein Fußball-Fachmann mit enormen diplomatischen Fähigkeiten, einer harten Hand und reichlich Funktionärserfahrung für die notwendigen Reformen. Der Kandidat muss zudem wie immer beim DFB den Amateuren und den Profis vermittelbar sein.

"Der Fußball verbindet das Land wie kaum ein anderes Thema. Dieses Bewusstsein erwarte ich auch vom DFB. Der letzte DFB-Präsident war dieser Aufgabe nicht gewachsen. Der DFB darf jetzt nicht wieder intern mauscheln und eine Notlösung präsentieren. Der deutsche Fußball braucht einen echten Neuanfang", fordert der SPD-Ostbeauftragte.

Eine Nachfolge soll beim nächsten DFB-Bundestag im kommenden September gewählt werden. Bislang konzentriert sich fast alles auf Kandidaten aus dem Fußball. Philipp Lahm wurde schon nach dem auch für Grindel desaströsen WM-Sommer gehandelt. Doch der Ehrenspielführer will offenbar nicht. Als Geschäftsmann hat er sicher höhere Einkünfte und führt ein selbstbestimmteres Leben, als es ihn an der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt erwarten würde. Christoph Metzelder hat sich nach der Profi-Karriere wie auch Stuttgarts Sportvorstand Thomas Hitzlsperger viel Respekt erarbeitet.

Linken-Politiker Bartsch kritisiert DFB

Kritik musste der DFB zuletzt von Linken-Politiker Dietmar Bartsch einstecken. Der Vorsitzende der Fraktion "Die Linke" im Deutschen Bundestag reagierte verärgert über die Besetzung der "Hall of Fame" des DFB. "Nur ein Spieler aus dem Osten. Nur ein Spieler, der auch für die Nationalmannschaft der DDR gespielt hat. Nur 23 von 828 Länderspielen, die von diesen Spielen für die DDR gemacht wurden. Kein Sparwasser, kein Streich, kein Ducke", sagte der 61-Jährige dem SPORTBUZZER. Matthias Sammer ist der einzige in der "Hall of Fame", der aus dem Osten kommt. "Die DDR wurde Olympiasieger im Fußball, die BRD nie. Das ist für Ossis kein würdiger Umgang mit Sportgeschichte", so der Politiker.

