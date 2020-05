Kevin Kühnert: DFL-Hygienekonzept "zu sehr in den Himmel gelobt" – SPD-Vize warnt vor Bundesliga-Sonderrolle

Von einem großen Wurf war die Rede, einem Modell, was europaweit Schule machen wird. Das von der DFL vorgestellte Hygienekonzept für den geplanten Neustart der Bundesliga sowie der 2. Bundesliga am kommenden Wochenende war aus Sicht zahlreicher Virologen, Politiker und Sportfunktionäre das bestmögliche, um weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus optimal vorzubeugen.

Doch dann kam der Samstagabend - und die Nachricht, dass Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden seine gesamte Mannschaft auf Weisung des Dresdner Gesundheitsamtes in eine 14-tägige Quarantäne schickt , nachdem es bei den engmaschigen Tests im Rahmen der neuen DFL-Politik zu zwei positiven Ergebnissen gekommen war. Aus Sicht von SPD-Politiker Kevin Kühnert zeigen sich nun die Schwächen des gepriesenen Papiers der DFL. "Das Hygienekonzept der DFL wird mir zu sehr in den Himmel gelobt" , sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten im "Doppelpass" von Sport1.

Kühnert: "Kein Konzept der Welt" kann Infektionen verhindern

Wenn bei Spielern, Trainern oder Betreuern eine Infektion festgestellt werde, "dann ist sie da. Das kann kein Konzept der Welt verhindern", betonte Kühnert, der erhebliche Zweifel am frühzeitigen Neustart der Liga hat, die als erste Spitzenliga Europas am 16. Mai wieder in den Spielbetrieb starten wird - genau wie die nach dem Fall Dresden dezimierte 2. Liga.