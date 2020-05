SPD-Vize Kühnert: Verantwortung der Gesundheitsämter im Fußball ist "ganz schön herb"

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert kritisiert, dass die Entscheidung über Quarantäne in der Bundesliga den Gesundheitsämtern aufgebürdet wird. "Das finde ich ganz schön herb, was für Verantwortung abgeladen wird bei den Leuten, die im engeren Sinne nichts mit dem Fußball zu tun haben", sagte der Politiker im Facebook-Format 11Freunde Themenfrühstück am Dienstag.