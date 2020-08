Speerwerfer Andreas Hofmann übt Kritik an der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft und fordert mehr Mitsprache

Am Wochenende steigt die Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft in Braunschweig. Nachdem durch die Coronavirus-Pandemie neben den Olympischen Spielen auch die Europameisterschaft abgesagt wurde, ist es für die deutschen Athleten der einzige Höhepunkt der Saison. Doch der Speerwerfer Andreas Hofmann geht mit gemischten Gefühlen in seinen Wettkampf am Sonntag. Er kritisiert im SPORTBUZZER-Interview die Charakteristik der Meisterschaft und fordert mehr Mitsprache für Athleten.