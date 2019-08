Speerwurf-Bundestrainer Boris Obergföll: "Neben dem Fußball gibt es keine Lobby"

SPORTBUZZER: Herr Obergföll, an diesem Wochenende finden erstmals zehn Deutsche Meisterschaften an einem Ort gleichzeitig statt. Die Leichtathleten treten im Berliner Olympiastadion an. Was halten Sie von dieser Idee? Boris Obergföll (45): Das Olympiastadion ist viel zu groß, wir werden es nicht schaffen, 80 000 Leute ins Stadion zu locken. Die Idee der Finals ist aber gut. Die ist bekanntlich aus der Idee der European Championships vergangenes Jahr entstanden. Inwiefern das aber mehr Zuschauer ins Stadion zieht? Fraglich. Auf die Leichtathleten bezogen: Wenn wir in Berlin nichts mehr anbieten, dann baut die Stadt das Stadion irgendwann zum reinen Fußballstadion um. Dann hätten wir kein Leichtathletik-Stadion in Deutschland mehr, in dem ein internationaler Wettbewerb ausgetragen werden könnte. Das wäre das Game-over für die Leichtathletik.

Also sind die Finals auch eine strategische Entscheidung? Ja, damit halten wir das Interesse an großen Buntsportveranstaltungen hoch. Wir müssen in Berlin Flagge zeigen und den Hype von der EM mitnehmen. Wenn die Leistungen gut sind, kommen die Leute auch ins Stadion. Aber wir haben ein ganz anderes Problem.

Nämlich? Für die Sportarten neben dem Fußball gibt es keine Lobby. Das ist auch ein Grund, weshalb uns Fernsehzeit fehlt. Wenn es mehr Leute in den entscheidenden Positionen geben würde, die sich auch für Sportarten außerhalb des Fußballs interessieren würden, wäre uns allen geholfen. Nehmen wir doch nur mal die EM im vergangenen Jahr in Berlin: Da war Frau Bundeskanzlerin Merkel leider nicht da. Auch kaum ein anderer Spitzenpolitiker. Unsere Bundeskanzlerin war in ihrer Amtszeit nicht einmal bei Olympischen Spielen vor Ort. Aber in der Kabine der Fußball-Nationalmannschaft schlägt sie regelmäßig auf.

Was kann man dagegen tun? Wir müssen diese Problematik in die Öffentlichkeit tragen. Die Probleme gibt es in allen Sportarten, die bei den Finals ihre Meister suchen. Da müssen unsere Sportverbände mehr in die Lobbyarbeit investieren. Nur wenn man sich reibt, gibt es eine Veränderung. Ein paar Millionen Euro mehr für den Leistungssport in Deutschland – das würde im Bundeshaushalt nicht auffallen. Wenn wir die Fördersumme bis zu den Olympischen Spielen 2024 von 150 Millionen Euro auf 300 Millionen Euro erhöhen würden, könnten deutsche Athleten auch viel erfolgreicher sein. Die Briten zum Beispiel investieren 400 Millionen Euro im Jahr – die werden 2020 in Tokio im Medaillenspiegel sicher vor uns landen. Mit dem Geld könnten wir allein im physiotherapeutischen Bereich ganz anders arbeiten. Dann wären wir definitiv erfolgreicher.

Erhoffen Sie sich mehr Unterstützung von Innenminister Horst Seehofer, an dessen Ministerium der Leistungssport angedockt ist? Wir brauchen ein eigenes Sportministerium – wie zum Beispiel in Frankreich oder Russland. Wenn ich sehe, wie viel Geld in anderen Bereichen verbrannt wird. Dabei sollte doch daran gelegen sein, den Leistungssport in Deutschland zu fördern. Das wären sinnvolle Investitionen – auch in die Jugend und die Gesundheit.

Kommen wir zum Speerwerfen. Fünf Deutsche haben 2019 bereits über 84 Meter geworfen. Weshalb ist das deutsche Speerwerfen so gut? Wir haben ein super Trainerteam, machen Workshops zusammen und teilen unsere Geheimnisse. Wir sprechen untereinander über Umfänge, Methoden und ähnliche Dinge und jeder kann davon mitnehmen, was er für richtig hält. Zudem machen wir alle Maßnahmen und Trainingslager zusammen. Jeder unserer Athleten sieht also, was der andere gut macht. Dadurch haben sich die Jungs in den vergangenen Jahren auf ein teilweise abartig hohes Niveau geschaukelt. Die Athleten unterstützen sich zudem in der Qualifikation untereinander. Aber eine gewisse Grundrivalität ist da.

Weltjahresbester ist bisher aber kein Deutscher. Liegt es daran, dass die WM in Doha so spät ist? Wenn wir in die Wettkampf-Saison einsteigen, wollen wir auch weit werfen. Alles andere ist Nonsens. Wir haben immer kleinere technische Fehler drin, die zwei, drei Prozent ausmachen. Die Zeitspanne zwischen DM und WM ist sehr groß. Damit müssen erst einmal alle Athleten klarkommen, weil sie sich lange auf einem hohen Niveau halten müssen. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, warum die WM so spät ist. Das Argument Hitze zählt für mich nicht, weil die das Stadion doch ohnehin runterkühlen. Dann kannst du die WM auch im August machen. Ich war letztes Jahr im Oktober da – da waren vor Ort auch noch 42 Grad. Aber wahrscheinlich gab es Marken- und werbetechnische Gründe – wie so häufig.

