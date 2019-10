Speerwerferin Christin Hussong im Interview: „Eine WM- und Olympiamedaille fehlen mir noch“

Speerwerferin Christin Hussong gehört bei der Leichtathletik-WM in Doha (Katar) als Europameisterin zu den Medaillenkandidatinnen. Ein Gespräch über ihre Ambitionen im Finale am Dienstag (20.20 Uhr, ARD) und die Besonderheiten des WM-Standorts .

Christin Hussong (25): In den vergangenen Jahren war es nach den Höhepunkten im August schwierig vom Kopf her, die Wettbewerbe im September zu bestreiten. Die Motivation fürs Training und für die Wettkämpfe war nicht mehr so hoch, und ich hatte Bedenken, wie es in diesem Jahr sein wird. Aber der Kopf und der Körper sind noch voll dabei.

Ich bin als Europameisterin in Doha dabei, habe mich bei der Diamond League gut geschlagen und bin auf einem Niveau mit den anderen Spitzenathletinnen. Natürlich will ich ein Wort um die Medaillen mitreden. Es kann aber auch sein, dass ich mit einem sechsten Platz nach Hause fahre, weil die Dichte und das Niveau sehr hoch sind.

Auf was wird es in Doha aus Ihrer Sicht ankommen?

Nein, es macht mich vor allem stolz, mit Christina (Obergföll, Anm. d. Red.) und Steffi (Nerius, Anm. d. Red.) in einem Atemzug genannt zu werden. Als die noch geworfen haben, war ich noch sehr jung. Das will ich natürlich fortführen.

In der Vergangenheit gab es mehrere große Speerwerferinnen in Deutschland. Erhöht das den Druck?

Die WM findet in einem Land statt, in dem Frauen immer noch eine untergeordnete Rolle spielen. Sehen Sie als Athletin da Probleme für die WM?

Ich sage es mal so: Die WM hätte auch woanders ausgetragen werden können. Es ist sicherlich nicht das optimale Land für eine Leichtathletik-WM. Ich war aber noch nie in Doha, geschweige denn in einem der arabischen Länder im Urlaub. Es wird sicherlich etwas anderes, als würde die WM in London stattfinden. Ich werde aber auch nicht lange vor Ort sein. Ich konzentriere mich auf meinen Wettkampf, und alles andere lasse ich nicht an mich heran.