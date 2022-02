Spektakel im Ilburg-Stadion: FC Eilenburg siegt mit 3:2 gegen Fürstenwalde

Dabei schien das Spiel nach dem Premierentor von Pascal Sauer in der 68. Minute entschieden. Fürstenwalde wirkte mausetot, Eilenburg hatte Platz ohne Ende, spielte die Angriffe aber schlampig aus und fing sich wie aus heiterem Himmel das 3:2 (83.) ein. Sieben Minuten plus fünf Minuten Nachspielzeit können lang werden, sehr lang. Zumal in den Köpfen auch das Spiel von Erzgebirge Aue am Freitagabend gegen den SC Paderborn schwirrte. Die „Veilchen“ führten ebenfalls mit 3:1 und fingen sich in den letzten Minuten noch den Ausgleich ein. „Wir haben dieses Spiel beim gemeinsamen Kaffeetrinken gesehen und keine drei Stunden später, schwant dir plötzlich Böses“, schilderte FCE-Trainer Nico Knaubel seine Gefühlslage in den letzten Minuten.

Dabei fing das Spiel aus FCE-Sicht denkbar schlecht an. Nach acht Sekunden foulte Toni Majetschak, erstmals in diesem Jahr von Beginn an auf dem Platz, ungestüm im Strafraum. Fürstenwaldes Mittelstürmer Manassee Eshele verwandelte den Elfmeter sicher zur Blitz-Führung des Schlusslichtes. „Nach diesem Nackenschlag taumelst du erstmal durch den Ring und musst dich sammeln“, erklärte FCE-Trainer Nico Knaubel das Dilemma aus Sicht des FCE. Die Gäste überließen den Eilenburgern zwar die Spielfläche, setzten aber immer wieder zu Kontern an und wirkten zunächst torgefährlicher. Eshele verpasste per Kopf nur knapp das 0:2. Danach kam der FCE: Winter-Neuzugang Maik Georgi – nach drei Jahren aus dem Ruhestand zurück – traf in seinem ersten Spiel von Beginn an zum Ausgleich. „Von so einem Start träumt man“, lachte der 33-Jährige nach dem Abpfiff. Sein Treffer zum 1:1 (37.) war nicht nur wichtig, sondern auch wunderschön. Nach direkten Ballstafetten hämmerte der frühere Profi die Pille ins lange Eck. Majetschak hatte schon vor der Pause das 2:1 auf dem Fuß. Sein Schuss ging am Ziel vorbei, der von Alexander Vogel passte dagegen perfekt.