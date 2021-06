Spektakel in Amsterdam: Dumfries rettet Holland-Sieg gegen Ukraine – auch Weghorst trifft

Heimsieg trotz einiger Wackler: Mit einem unterm Strich verdienten und hochspannenden 3:2 (0:0)-Sieg gegen die Ukraine sind die Niederlande in der Gruppe C erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Für die Mannschaft von Bondscoach Frank de Boer trafen vor heimischer Kulisse in der Amsterdam ArenA Oranje-Kapitän Georginio Wijnaldum (52.) und Wout Weghorst (59.) vom VfL Wolfsburg sowie Denzel Dumfries (85.). Der Eindhoven-Profi wurde in einer spektakulären Schlussphase mit seinem Kopfballtor zum Helden, nachdem die Ukrainer per Traumtor durch Andrey Yarmolenko (75.) und Roman Yaremchuk (79.) binnen weniger Minuten zum zwischenzeitlichen 2.2-Ausgleich kamen und Oranje kurzzeitig schockten.

