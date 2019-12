Spektakuläre Übungen und ein Sieg zum Abschied: Der RSV Löwe räumt ab  

Gifhorns Juniorinnen allein auf dem Podest

Bei den Juniorinnen war von vornherein klar, dass die RSV-Mädchen das Feld dominieren und das Podest unter sich aufteilen würden. Nur die Reihenfolge war noch völlig offen. Am Ende setzte sich Paula Busse nach einer tollen Leistung und persönlicher Bestleistung mit 82,46 Punkte verdient durch. Den zweiten Platz belegte mit 78,85 Punkten und ebenfalls persönlicher Bestleistung Mona Komnick. Der dritte Podestplatz ging dann an Jennifer Zauter. "Einige ihrer neuen Übungen liefen leider nicht wie erhofft", sagte RSV-Vorsitzender André Komnick. Zufrieden zeigte sich Sina Effinghausen mit ihrem fünften Platz. Mit einer deutlichen Erhöhung ihrer Bestleistung hat sie ihr persönliches Wettkampfziel erreicht.

Schütz siegt zum Abschied

Mit einem ersten Platz verabschiedete sich Hannah Schütz vorerst vom RSV Löwe. In der Elite setzte sie sich deutlich gegen ihre Konkurrentinnen durch. Sie wird Gifhorn zum Studieren verlassen und beim VfK Hannover weiter trainieren.

Tolle Aufholjagd von Wohltmann

Ein Überraschungssieg gelang Marla Wohltmann in der U15. Sie machte dabei dank einer Top-Leistung den Fünf-Punkte Vorsprung ihrer Konkurrentin aus Heere wett. Bronze holte die Gifhornerin Linnéa Gellert mit fast 20 Punkten Vorsprung auf Rang vier.

Lammers wird Favoritenrolle gerecht

Weiter ging es ebenfalls mit zwei Podestplätzen in der U13. Hier wurde Alenia Lammers ihrer Rolle als Favoritin gerecht und ließ mit sechs Punkten Vorsprung keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Der dritte Platz hingegen war durch drei gleichstarke Starterinnen schwer umkämpft. Am Ende setzte sich aber Hanna Franke vom RSV durch. "Trotz Verletzung gelang es ihr, die Bestleistung zu steigern", lobte der Löwen-Vorsitzende.