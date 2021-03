"Spektakulärer Neuzugang": So bequem geht RB Leipzig künftig auf Reisen

Leipzig. Der nächste Neuzugang steht fest! 14 Meter lang, 510 PS, Sechs-Zylinder-Dieselmotor. RB Leipzigs neues Mannschaftsmitglied hat Rollen und es ordentlich in sich. Aufgabe des MAN-Busses sind natürlich weder Pässe noch Tore, sondern der sichere Transport der Bundesliga-Kicker. Bereits am vergangenen Sonntag nahm RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff symbolisch die Schlüssel entgegen. Die Lieferung ist verbunden mit einer neuen Partnerschaft zwischen dem Club und der MAN Truck & Bus SE.

Julian Nagelsmann übernimmt neuen Job

"Unser Team ist sehr viel auf Auswärtsreisen unterwegs – und hoffentlich natürlich auch möglichst oft international.“, so Mintzlaff. "Ein komfortabler Mannschaftsbus als mobile Wohlfühloase ist umso wichtiger, um die Reisen so angenehm wie möglich zu gestalten. Deshalb haben wir sehr auf die Laufruhe des Busses geachtet, um eine ruhige Atmosphäre im Bus zu garantieren. Zudem war für uns vor allem der Faktor Fahrsicherheit entscheidend, den unser neuer Bus perfekt erfüllt.“

Eine erste Probefahrt gab es bereits. Am Steuer saß dabei kein Geringerer als Coach Julian Nagelsmann. „Machst du den Trainer – und ich fahre“, rief der 33-Jährige Roland Hahn zu, der sonst auf diesem Platz sitzt und die RB-Profis fährt. „Unser neuer Bus ist ein spektakulärer Neuzugang – und das mitten in der Saison. Es war ein super Erlebnis, den Bus selbst einmal fahren zu können. Man kommt nicht so oft in den Genuss, so ein 14-Meter-Kraftpaket mit 510 PS auszuprobieren“, freute sich der fahrende Coach nach der Spritztour. „Bei den vielen Auswärtsreisen ist es wichtig, dass wir auch die Zeit im Bus effektiv nutzen können, vor allem zur Entspannung, Konzentration und Regeneration.“