Spende statt Eintritt: SV Steinhorst sammelt bei Fußball-Turnier für Opfer der Flutkatastrophe

Fußball spielen für den guten Zweck, das wollen die Kickerinnen und die Kicker des SV Steinhorst an diesem Wochenende. Denn beim zweitägigen Turnier am Samstag und Sonntag (los geht's jeweils um 14) gilt: Spende statt Eintritt. Das Geld soll an die Opfer der Flutkatastrophe gehen. "Jeder Cent, der reinkommt, geht zu 100 Prozent dahin", verspricht SV-Abteilungsleiter Frank Kalinowksi, der die Idee zusammen mit seiner Familie entwickelt hat. "Ich habe daraufhin den Vorstand angeschrieben und dort gab es direkt den Daumen nach oben."

Gesagt, getan. Am Samstag beim Turnier der Herren-Mannschaften und am Sonntag, wenn sich die Damen-Teams auf dem Steinhorster Sportplatz messen, stehen jeweils am Einlass und auch an der Getränke-Theke Sparschweinchen bereit, in die Geld gespendet werden kann. "Meine Frau, die an den Tagen bedienen wird, sagte schon: 'Wenn es Trinkgeld gibt, ist das diesmal nicht für mich.'" Doch auch abseits des Grüns will Kalinowski Sparschweinchen aufstellen. Auch in den Geschäften im Dorf möchte er Spenden sammeln.