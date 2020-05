Spendedeinetrikotnummer: Hilfe für ASV Eschbach - Klubheim kann neu gebaut werden 

5000 Euro an die Nordsee zum TuS Borkum, 3800 Euro in Richtung Ostwestfalen zum SuS Boke und je 5000 Euro für den FV Kirchheim an den Neckar sowie in die Pfalz für den ASV Eschbach – die Aktion #Spendedeinetrikotnummer hilft Amateurklubs mit fast 20 000 Euro.