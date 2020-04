Spendedeinetrikotnummer: Ersteigert Original-Trikots von Paul Freier und Christoph Dabrowski

Bochum-Profi Zoller selbst hat sogar noch eine Überraschung für den Höchstbietenden oder die Höchstbietende in petto. Er will den Gewinnern die Trikots in Begleitung mit Zeugwart Pahl persönlich vorbei bringen. "Es ist natürlich logisch, dass ich mit Andy die Schmuckstücke vorbeibringen werde, sollte es die Situation erlauben", erklärt er in der Videobotschaft. Mitmachen lohnt sich also in doppelter Hinsicht.

Pahl, der schon seit 22 Jahren für den VfL als Zeugwart tätig ist und noch aktiv in der Kreisliga kickt, findet lobende Worte für die Initiative #Spendedeinetrikotnummer. Er freut sich, dass er mit der Versteigerungs-Aktion dazu beitragen kann, dem Amateurfußball in dieser schwierigen Zeit zu helfen. " Ich finde es großartig, dass du den Amateurfußball unterstützen willst ", sagt er in einer Videobotschaft an Zoller gerichtet.

Wieder eine starke Idee für #spendedeinetrikotnummer: Um Amateurfußball-Klubs in Corona-Not zu unterstützen, spendiert Andreas Pahl, Kult-Zeugwart beim VfL Bochum 1848, zwei Raritäten aus seiner Trikotsammlung: Original-Jerseys von Paul Freier und Christoph Dabrowski. Willst Du haben? Schreibe uns Dein Gebot bis 30. April, 12 Uhr, per DM. Minimum pro Trikot: 200 Euro. Alle Erlöse gehen zu 100 Prozent in die Hilfsaktion von Simon Zoller, #GABFAF und dem FC PlayFair - Verein für Integrität im Profifußball e.V. Mehr Infos dazu (auch, wie Du #spendedeinetrikotnummer unterstützen kannst, ohne für die Trikots zu bieten) auf gabfaf.de/trikotnummer

So kannst Du die Trikots ersteigern:

Du willst diese besonderen Trikots haben? Dann schicke Dein Gebot per Instagram-Direktnachricht an Simon Zoller, #GABFAF oder den FC PlayFair bis 30. April, 12 Uhr. Das Mindestgebot für ein Trikot beträgt 200 Euro. Alle Erlöse gehen zu 100 Prozent in die Hilfsaktion von Simon Zoller, die von #GABFAF und dem FC PlayFair unterstützt wird. Viel Erfolg beim Bieten!

TuS Borkum durfte bereits über die erste Hilfe jubeln

Der erste Verein hat von #Spendedeinetrikotnummer bereits profitiert. Insel-Klub TuS Borkum erhielt 5000 Euro durch die Hilfsinitiative von Zoller. Der Klub ist – wie so viele Amateurvereine – durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Not geraten. Die Finanz-Spritze kommt dem kleinen Verein also gerade recht. Doch die Spende für den klammen Inselklub soll erst der Anfang sein, ein Ende ist nicht in Sicht. "Wir hoffen, dass es noch lange weitergeht, denn es gibt so viele Amateurvereine, die durch Corona in Not geraten sind", so der Zweitliga-Knipser.