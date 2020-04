Corona-Hilfsaktion #Spendedeinetrikotnummer unterstützt dieses Schiedsrichter-Team

#spendedeinetrikotnummer hilft: Beim Sportverein SuS BOKE 1924 e.V. stehen Integration und Soziales ganz oben. Das zeigt sich zum Beispiel am Schiedsrichter-Team mit Aktiven aus sieben Nationen. Durch die Corona-Krise fehlt das Geld, um dieses wichtige Projekt voranzutreiben. Die Hilfsaktion von Simon Zoller, #GABFAF und dem FC PlayFair springt ein und hilft dem Klub in Ostwestfalen mit 3800 Euro. Das ist nur möglich, weil schon so viele von Euch mitmachen und die Aktion unterstützen. Vielen, vielen Dank! Wenn Du kannst und willst, steig gerne ein und unterstütze Amateurfußballer in Not. 1) Lade einfach ein Foto mit Deiner Trikotnummer bei Instagram hoch, verwende den Hashtag #spendedeinetrikotnummer und vertagge gerne Simon Zoller, FC PlayFair - Verein für Integrität im Profifußball e.V. und GABFAF. 2) Spende einen Betrag in Höhe Deiner Rückennummer via Paypal: spendedeinetrikotnummer@fcplayfair.org (alternativ per Überweisung an den FC PlayFair! e.V., IBAN: DE25604500500030189489). DANKE! Wenn auch Dein Verein Hilfe benötigt, kannst Du Dich via gabfaf.de/trikot bei uns melden. 🙏❤️