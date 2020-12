Spenden, Hilfsprojekte, Schicksale: Heimische Sportler zeigten 2020 ganz viel Herz

Mannschaftssportler hatten es in diesem Jahr nicht leicht. Im März kam das erste Sportverbot, seit Oktober müssen sich Amateursportler erneut individuell fit halten. Oft wurde die unfreiwillige Pause zur Unterstützung anderer genutzt. Eine Welle der Solidarität, die zeigte, dass die heimischen Vereine in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Vielleicht mehr denn je. Anzeige

FSV Vorhop/Schönewörde In der Nacht zum 5. Januar war das Haus der Mutter von Edward Schulz ausgebrannt, von einem Tag auf den anderen standen die 80-Jährige, Schulz‘ Bruder sowie dessen Familie ohne Dach über dem Kopf da. Aber: Schnell kam Hilfe von mehreren Seiten, inklusive des FSV Vorhop/Schönewörde, wo Schulz Platzwart ist. Der Verein sammelte Spenden, von anderen wurden Möbel und Kleidung überreicht. „Es ist schon ein Hammer, was da kommt“, freute sich Schulz damals. Nach dem Brand meldete sich zudem ein Bekannter von Schulz, der der in Not geratenen Familie ein leerstehendes Haus anbot. TSV Wolfsburg Tore schießen und dabei Gutes tun, dachte sich Fußball-Kreisligist TSV Wolfsburg, dessen Trikots seit dieser Saison die wohltätige Organisation FACE-Project ziert. Für jedes geschossene Tor des Teams von Trainer Manuel Krein können Unterstützer einen beliebigen Betrag spenden – für den Bau von Grundschulen in Malawi. Die TSV-Kicker packten teilweise selbst schon im kleinen Ort Zalewa mit an. „Es sind alles Kinder, die sonst gar nicht zur Schule gehen könnten“, sagt Krein, der selbst Mitglied der Organisation FACE ist.

Spende statt Aufstiegs-Shirts: Trainer Mike-Knobbe (r.) und die Handballer des VfB Fallersleben übergaben 500 Euro an das Hanns-Lilje-Heim. ©

TSV Ehmen Die Vereinsgaststätte des TSV Ehmen war aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten, der Fußball-Kreisligist startete ein Crowdfunding und sammelte innerhalb von 48 Stunden die gewünschten 3000 Euro ein. Am Ende kamen durch rund 136 Sportler, Freunde und Partner der Gastwirt-Familie Sarac sogar 5894 Euro rein. „Wir sind überwältigt und unendlich dankbar für diese einmalige Unterstützung von so vielen lieben Bekannten und treuen Freunden“, bedankte sich Branka Sarac: „Wir sind seit fast 50 Jahren Wolfsburger und Ehmer aus ganzem Herzen und freuen uns über diese wichtige Unterstützung.“ VfB Fallersleben Durch Läufe sportlich fit bleiben und dabei Geld für das Tiergehege Wolfsburg einsammeln – das dachten sich die Handballer der Reserve des VfB Fallersleben. Für jeden gelaufenen Kilometer wurden 20 Cent in einen Topf geworden. Die Aktion entwickelte sich zu einem internen Wettkampf. Unterstützt wurde die VfB-Reserve dabei von Trainer Mike Knobbe aus der ersten Mannschaft, Betreuer Danny Richter und Spieler Kris Behrens, die sich ebenfalls eine Aktion ausgedacht hatten. Statt passender Shirts zum Aufstieg in die Oberliga zu produzieren, wurde das dafür vorgesehene Geld in Höhe von 500 Euro dem Hanns-Lilje-Heim übergeben.

TSH Hehlingen und SV Barnstorf Weihnachtsfeiern konnten bei den Klubs nicht oder nur online steigen. Der TSV Hehlingen ließ die dafür vorgesehenen 500 Euro dem Wolfsburger Hospiz zukommen. „Wir spielen letztlich nur Fußball. Da gibt es andere, die Probleme haben, die wichtiger sind“, sagte Hehlingens Cedrik Hertwich. Der SV Barnstorf folgte dem Hehlinger Beispiel und spendete die für die vereinsinterne Weihnachts-Party eingeplanten 1150 Euro an die Regionalgruppe Wolfsburg des Mukoviszidose e.V., bei einem weiteren Spendenaufruf kamen nochmals 500 Euro zusammen, die an Heidi, den Förderverein für krebskranke Kinder gingen. TuS Ehra-Lessien Heiko Kiene benötigte Geld, um den Spielbetrieb für den TuS Ehra-Lessien II aufrechterhalten zu können. Das Team, das überwiegend aus Flüchtlingen aus Afrika besteht, benötigte 800 Euro. Nach nicht einmal einem Tag hatte der TuS-Trainer den Betrag zusammen. „Es gibt auch viel Unterstützung aus dem Dorf – mit so viel Hilfe hätte ich nicht gerechnet“, sagte Kiene damals, der sich überlegte, dass Helfer Patenschaften für seine Spieler übernehmen könnten. Wie beispielsweise von den Fußballern des VfL Rötgesbüttel, die mit der ersten und zweiten Mannschaft aus ihren Mannschaftskassen spendeten. Zudem boten sich Helfer an, dem TuS-Coach zur Hand zu gehen.