Spendenscheck für Ralf Rangnicks Stiftung

Leipzig. Ein Blick in den Rückspiegel: Die Location war – großartig. Emotionen? Jede Menge. Die Einnahmen für den guten Zweck – insgesamt satt fünfstellig. Ja, Ralf Rangnicks Mai-Gastspiel in der legendären Kongreßhalle war ein voller Erfolg, der (Ex)Erfolgscoach und (Ex)Sportdirektor von RB Leipzig machte beim LVZ-Talk mit Chefreporter Guido Schäfer Werbung für RB und in eigener Sache, ließ kein Thema aus.

Die sensationelle Saison der Roten Bullen mit Platz drei in der Bundesliga und dem Pokal-Finale gegen die Bayern. Die beste Defensive der Liga. Die großen Fußstapfen, in die Julian Nagelsmann tritt. Die Strahlkraft der Rasenballer für die Stadt und den Osten. Auf(blühende) Landschaften durch Top-Spiele in der Champions League.

Natürlich wurde vor 700 begeisterten Gästen in der Kongreßhalle auch über Ralf Rangnicks soziales Engagement gesprochen. Alle Einnahmen des Events – auch die Ticketeinnahmen – kamen der Stiftung des Schwaben zugute. Diese wiederum unterstützt die Aus- und Weiterbildung von Leipziger GrundschülerInnen. Clou des Mai-Abends: Eine Versteigerung von Trikots (Timo Werner und Yussuf Poulsen) mit allen Unterschriften der RB-Stars.