Sperrungen, Startwellen und Fun-Facts: Das müsst Ihr über den Firmenlauf Leipzig wissen

Leipzig. Er zählt inzwischen doppelt so viele Anmeldungen wie der Leipzig-Marathon, alle Starter zusammen würden die Red-Bull-Arena nebenan knapp zur Hälfte füllen: Der Firmenlauf hat sich innerhalb von elf Jahren zur beliebtesten Sport-Großveranstaltung in Leipzig entwickelt. 2008 mit knapp 900 Läufern gestartet, schnüren in diesem Jahr mehr als 19.000 mehr oder weniger Laufbegeisterte aus gut 1000 Unternehmen die Jogging-Schuhe – beides ein neuer Rekord.

Am Mittwochabend (19. Juni) ist es wieder soweit: Um 18 Uhr fällt auf dem Kleinmesse-Gelände am Cottaweg der Startschuss für die inzwischen zwölfte Auflage. Insgesamt gibt es vier Startwellen – eine mehr als im Vorjahr. Den Startschuss für die dritte Welle soll Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) geben. Alleine die Stadtverwaltung schickt 200 Läufer ins Rennen. Der 4,9 Kilometer lange Kurs führt einmal rund um das Trainingszentrum von RB Leipzig.

DURCHKLICKEN: Das war der Leipziger Firmenlauf 2018 25 Grad und Sonnenschein. Es war heiß, als der Leipziger Firmenlauf am frühen Abend des 5. Juni 2018 in die elfte Auflage ging. Dabei machten die sommerlichen Temperaturen dem einen oder anderen Läufer sichtbar zu schaffen. © André Kempner

So funktionieren die Startwellen:

Im Halbstundentakt werden die Läufer am Mittwoch auf die Strecke geschickt. Jeder Teilnehmer wurde bereits bei der Anmeldung einer Welle zugeordnet – leicht zu erkennen an der Farbe der Startnummer. Die Startzeiten sind 18 Uhr (Schnelle-Stelle-Welle/hellgrün), 18.30 Uhr (REWE-Welle/rot), 19 Uhr (BLT-SONNEK-Welle/blau) und 19.30 Uhr (AOK-Plus-Welle/dunkelgrün). Der Platz für die Startaufstellung öffnet etwa 15 Minuten vorher. Die Laufzeit wird durch einen Chip am Schuh erfasst. Die Wartedauer beim Start wird dabei abgezogen.

Die Strecke:

Der Start- und Zielbereich befindet sich direkt am Kleinmesse-Gelände. Von dort führt die knapp fünf Kilometer lange Runde wie im Vorjahr über Rietschelstraße, Friesenstraße, Paul-Küster-Straße, Hempelstraße, Rietschelstraße und Hans-Driesch-Straße zurück zum Cottaweg.

Das ist die Strecke des Leipziger Firmenlaufs 2019. © Christoph Werntgen

Wertungen:

Ob bunt geschminkt oder mit witzigen Verkleidungen – für die meisten Läufer steht der Spaß im Vordergrund. Auch in diesem Jahr werden wieder die kreativste sowie die sportlichste Firma ausgezeichnet. Bei der Zeitwertung gibt es Team-Kategorien für Männer, Frauen und Mixed-Teams. Dabei wird die Zeit der vier schnellsten Läufer einer Firma addiert. Auch in diesem Jahr werden bei Frauen und Männern jeweils wieder der/die schnellste Chef/-in, Sekretär/in und Azubi gekürt.

Anreise:

Aufgrund der begrenzten Parkplatzkapazität raten die Veranstalter davon ab, mit dem Auto anzureisen. Stellflächen sind ausschließlich an der Arena verfügbar. Es wird empfohlen, das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ein großer Fahrrad-Parkplatz ist auf der Grünfläche Cottaweg/Jahnallee eingerichtet. Die Anreise mit den LVB ist über die Haltestelle Angerbrücke (Straßenbahn 3, 7, 8, 15 oder Bus 74, 130, 131) und die Haltestelle Sportforum (Straßenbahn 3, 7, 8, 15) möglich.

Mehr zum Thema So viele Teilnehmer wie noch nie beim Leipziger Firmenlauf

Sperrungen:

Die gesamte Laufstrecke ist von 15 bis 21 Uhr voll gesperrt. Die Stadt weist darauf hin, dass bereits den gesamten Tag über absolutes Halteverbot herrscht. Der Cottaweg selbst ist von 12 bis 24 Uhr gesperrt. Der Verkehr der stadteinwärts gesperrten Hans-Driesch-Straße wird ab der Straße Am Wasserschloss über die William-Zipperer-Straße, Merseburger Straße und Jahnallee umgeleitet. Die Straße Am Sportforum wird zwischen Landauer Brücke und der Einfahrt zum Klärwerk voll gesperrt und der Verkehr über die Jahnallee umgeleitet.

Zeitplan:

Die Ausgabe der Startunterlagen beginnt am Lauftag um 10 Uhr im Organisations-Büro am Cottaweg. Es ist auch am Montag von 18 bis 20 Uhr und am Dienstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch um 16 Uhr öffnet das Gelände seine Tore für die Läufer. Neben einem großen Biergarten warten hier auch eine „Relax-Lounge“ und eine Fotowand. Auf dem Kleinmesse-Gelände steigt nach dem Lauf ab 19.45 Uhr eine große Party mit Livemusik der Band „Die Gabys“ und einem DJ. Schluss ist um 22 Uhr.

Fun-Facts:

Finanzen, Recht und Steuern – aus dieser Branche nehmen die meisten Starter am Firmenlauf teil, nämlich fast jeder vierte Läufer (23 Prozent). Es folgen Gesundheit und Medizin (13 Prozent), Industrie und Energie (12 Prozent), Handel und Onlinehandel (11 Prozent) sowie Marketing, Event und Medien (10 Prozent). 60 Prozent der Teilnehmer sind Männer und 40 Prozent Frauen. Die meisten Läufer – mehr als die Hälfte – sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Insgesamt nahmen seit dem Auftakt im Jahr 2008 schon über 100.000 Starter an allen Firmenläufen teil. Sie legten insgesamt über eine halbe Million Kilometer zurück. Dieses Jahr sollen noch einmal rund hunderttausend Kilometer dazukommen – das wäre dann fast die Distanz von der Erde zum Mond und zurück.

