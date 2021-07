"Spiegel"-Bericht über Alaba-Vertrag: So viel Gehalt soll der Ex-Bayern-Star bei Real Madrid kassieren

David Alaba und der FC Bayern München : Die Ehe, die seit der Jugendzeit bestand, endete in diesem Sommer nach über einem Jahrzehnt. Der FCB und die Vertreter des Abwehrspielers um Vater George und Berater Pini Zahavi wurden sich nicht über eine Vertragsverlängerung einig. Laut Medienberichten galt vor allem das Gehalt Alabas bei den gescheiterten Verhandlungen immer wieder als Hauptstreitpunkt. Die Berater des Innenverteidigers sollen rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert haben. Summen, die FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß dazu veranlassten, Berater Zahavi als "geldgierigen Piranha" zu bezeichnen. Alaba, der bis zuletzt dementiert hatte, dass finanzielle Gründe eine Rolle gespielt hätten, wechselte im Sommer zu Real Madrid. Nun hat das Magazin Der Spiegel Details aus dem angeblichen Vertrag Alabas mit den "Königlichen" geleakt - inklusive eines mächtigen Gehalts.

Dem Bericht zufolge soll Alaba nach seinem ablösefreien Wechsel nach Madrid bis Vertragsende (2026) 115 Millionen Euro brutto verdienen - 19,47 Millionen Euro jährlich plus 17,7 Millionen Euro als Handgeld nach der Vertragsunterzeichnung kassiere der neue Real-Abwehrchef, heißt es. Damit käme Alaba auch fast auf die angeblich geforderten 20 Millionen Euro Gehalt.

Laut Spiegel: David Alaba droht hohe Vertragsstrafe

Und auch die Alaba-Vertreter um Vater George und Star-Berater Zahavi haben laut Spiegel bereits viel am Alaba-Transfer verdient: Als Vermittler habe Zahavi 5,2 Millionen Euro kassiert, Berater George Alaba mit seiner Agentur sogar 6,3 Millionen Euro. Doch nichts toppt einen besonderen Paragraphen im angeblichen neuen Alaba-Vertrag. So müsse der Ex-Bayern-Star eine Vertragsstrafe in Höhe von 850 Millionen Euro zahlen, sollte er seinen Vertrag bei Real vorzeitig einseitig kündigen.