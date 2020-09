Das Spiel der Spiele: Ist Hannover 96 reif für das Derby gegen Eintracht Braunschweig?

Nein. Diese angebrachte Kritik des Trainers Kenan Kocak ist kein gutes Zeichen eine Woche vor dem Derby. „Wir wollten in Schönheit sterben wahrscheinlich“, vermutete Ko­cak nach dem 1:2 in Osnabrück. Einen Schönheitspreis gab es nicht beim VfL, gibt es am Samstag gegen Eintracht Braunschweig erst recht nicht. Es ist das Spiel der Spiele für 96-Fans. Seit dem Trainingslager in Österreich wissen auch die vielen neuen Spieler, was dieses Derby bedeutet.

Zwei Siege sind ein Muss

Die Erwartung: 20 Fans aus dem Ultralager hatten die Mannschaft in Bad Waltersdorf besucht und sich nach einem Training vor der Tribüne versammelt. Sinngemäße Botschaft: Piepegal, ob jemand den Aufstieg fordert, zwei Siege in der Saison sind ein Muss: der erste am Samstag, der zweite in der Rückrunde in Braunschweig.

„Wir haben im Trainingslager von den Fans zu hören bekommen, welche Bedeutung sie diesem Spiel zuordnen“, sagte Verteidiger Timo Hübers, „ich war bei den Derbys in der Aufstiegssaison dabei und bei den Derbys in der 1. Liga auch. Ich weiß, was es bedeutet.“