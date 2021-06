Spiel des Jahres für den TSV Havelse: Bekommt Zimmermann zum Abschied sein Happy End?

Für Jan Zimmermann ist es gleichzeitig die Chance, mit einem riesigen Erfolg zu verabschieden. Einen „positiven Abschluss“ als Havelser Trainer, das wäre ganz nach dem Geschmack von "Zimbo". In den zweieinhalb Jahren seit seinem Amtsantritt hat der Fußballlehrer beim Garbsener Klub viel entwickelt und eine Topmannschaft geformt. Nach den Relegationsspielen ist Schluss, dann wird Zimmermann versuchen, bei Hannover 96 das zu erreichen, was ihm in Havelse gelungen ist.

Der 41-Jährige hat in den vergangenen Tagen versucht, den Druck von seinen Spielern zu nehmen. „Ich hoffe, dass die Vorfreude und die Lust auf das Spiel bei den Jungs überwiegt. So ein Ereignis werden sie nicht allzu oft erleben, deshalb sollen sie das Ganze auch positiv und mutig angehen“, sagt Zimmermann.

Schweinfurt geht als Favorit ins Spiel

Eine Einstellung, mit der die Havelser in dieser Spielzeit schon zweimal gut gefahren sind. Beim Triumph im Finale des Niedersachsenpokals im August vergangenen Jahres spielte das Team beim 4:1-Erfolg gegen den BSV Rehden groß auf. Und auch in der ersten Runde des DFB-Pokals zeigten die Havelser bei der 1:5-Niederlage beim Bundesligisten Mainz eine bemerkenswert gute Vorstellung.

Als Favorit geht jedoch Gastgeber Schweinfurt ins Spiel. „Ein starker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Die Mannschaft spielt zielstrebig und mutig nach vorne und hat auch gute Einzelspieler“, sagt Zimmermann. So richtig in Schwung kam das Team von FC-05-Trainer Tobias Strobl jedoch erst in den Play-offs um die Meisterschaft in der Bayern-Liga und der damit verbundenen Qualifikation für die Aufstiegsspiele gegen Havelse. Durch die Siege gegen Bayreuth (2:1, 4:0) und dem 2:0 über Aschaffenburg stand Schweinfurt nach drei von vier Partien als Gegner für das Zimmermann-Team fest. Bei Saisonabbruch der Bayern-Liga belegte Schweinfurt den vierten Platz, von 23 Spielen gingen sieben verloren.