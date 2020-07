Spiel um Millionen naht: FC Fulham gewinnt Hinspiel im Playoff-Halbfinale der Championship

Der FC Fulham steht mit einem Bein im Finale um den Aufstieg in die Premier League. Der Klubs aus dem Westen Londons hat das Halbfinal-Hinspiel der Playoffs der Championship mit 2:0 bei Cardiff Ciry gewonnen. Am Donnerstag steht bereits das Rückspiel an - dann in Fulham am Craven Cottage.

Der Engländer Joshua Onomah brachte Fulham kurz nach der Pause in die Spur, als er das 1:0 (49.) gegen die Waliser erzielte. Kurz vor Schluss erhöhte Neeskens Kebano mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0 (90.+1). Fulham reicht somit im Rückspiel schon ein Remis, um ins Finale im legendären Wembley-Stadion einzuziehen.

Mit den Traditionsvereinen Leeds United und West Bromwich Albion stehen die ersten Neulinge in Englands Fußball-Oberhaus bereits fest. Der dritte Aufsteiger wird in der kommenden Woche in einer traditionellen Finalrunde ermittelt, die am 4. August mit dem großen Finale im Londoner Wembley-Stadion endet. Die Protagonisten der Playoffs sind die Vereine der Plätze drei bis sechs der Endtabelle der zweitklassigen Championship. Darunter eben Fulham und Cardiff. Das andere Halbfinale bestreiten Swansea City und der FC Brantford. Die Waliser gewannen am Sonntagabend mit 1:0.

