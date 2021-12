Spiel Nummer drei: IceFighters Leipzig gewappnet für Revanche gegen Saale Bulls

Leipzig. Kultderby zum Dritten: Die IceFighters Leipzig empfangen am Dienstagabend (20 Uhr, sprade.tv) den Oberliga-Spitzenreiter. Der berühmt-berüchtigte Rivale, die Bullen von der Saale, werden im Kohlrabizirkus aufschlagen. Im 53. mitteldeutschen Aufeinandertreffen heißt es abermals: Kampf um jeden Zentimeter Eis. Zumindest die Statistik verspricht eine Begegnung auf Augenhöhe. Die zweitbeste Defensive trifft auf die zweitbeste Offensive der Oberliga. Die Männer von Coach Sven Gerike sind in Form. Die Truppe startete nach kurzer Weihnachtspause mit einer Ausbeute von sechs Punkten in die letzten Tage des Jahres. Die Krefelder und Rostock Piranhas wurden dieser Zähler beraubt. Zweifelsohne wollen die sächsischen Kufencracks noch drei weitere draufsetzen.

