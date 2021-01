"Spiel passt nicht zu ihm": Ralph Hasenhüttl kritisiert Chelsea-Trainer Frank Lampard für Einsatz von Timo Werner

Vier mickrige Törchen hat Timo Werner in dieser Premier-League-Saison erst für den FC Chelsea erzielt. Der deutsche Nationalstürmer steht deshalb in England inzwischen in der Kritik - zumal die Londoner 53 Millionen Euro für ihren neuen Star ausgegeben hatten. Doch richtig gezündet hat der schnelle Stürmer noch nicht. Seit elf Spielen ist er gar gänzlich ohne eigenen Treffer. Anzeige

Werners Ex-Trainer Ralph Hasenhüttl hat sich nun verbal schützend von ihn gestellt. "Ich kenne Timo sehr gut und habe ihn in Situationen gesehen, in denen er nicht gut war. Meistens liegt es daran, dass das Spiel nicht zu ihm passt. Ich denke, dass die Mannschaft nicht so spielt, dass er sein Bestes geben kann", sagte der heutige Trainer des FC Southampton der Metro und kritisierte damit gleichzeitig Chelsea-Coach Frank Lampard. Er lasse die Mannschaft nicht so spielen, damit Werners Stärke zur Geltung kommt.

Bei RB Leipzig - wo Werner einst unter Hasenhüttl spielte - agierte der Stürmer oft mit einem zweiten Mann in der Spitze neben sich. Unter Lampard muss Werner in der Regel über den linken Flügel kommen. Dort kann er aber nicht so gut in die freien Räume in der Zentrale starten und kommt somit weniger in Abschlusssituationen.