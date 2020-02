Spiel umgebogen: Furiose zweite Halbzeit sichert RB Leipzig Punkt gegen Gladbach

Leipzig. Die Tabellenführung ist passé, aber zumindest einen Punkt konnte RB Leipzig nach großem Kampf noch gewinnen. Die Nagelsmann-Elf bringt nach dem 3:1-Sieg von Bayern München gegen Mainz 05 im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach in letzter Minute ein 2:2 (0:2) nach Hause und kann die zweite Niederlage in Folge damit abwenden. RBL liegt mit 41 Punkten nun hinter dem Rekordmeister (42) auf dem zweiten Rang. Die Tore für Gladbach erzielen Alassane Plea (24.) und Jonas Hofmann (35.), für Leipzig treffen der eingewechselte Patrik Schick (50.) und Christopher Nkunku mit einem Sonntagsschuss kurz vor Schluss (89.)

Bei den Gastgebern kehrte Lukas Klostermann nach seinen Kniebeschwerden in die Startelf zurück, Emil Forsberg stand nach seinem Infekt erstmal im Jahr 2020 in der Startformation. Amadou Haidara und Patrik Schick nahmen dafür wie Neuzugang Dani Olmo zunächst auf der Bank Platz. Stefan Ilsanker und Matheus Cunha, die vor dem Schließen des Transferfensters nach Frankfurt bzw. zu Hertha BSC Berlin gewechselt sind, standen nicht mehr im Aufgebot.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf gegen Gladbach in der Einzelkritik

Gladbach -Coach Marco Rose musste bei seiner Rückkehr in seine Heimatstadt auf die Verteidiger Tony Jantschke und Rami Bensebaini verzichten, Mittelfeldmann Laszlo Bénes fiel kurzfristig aus. Schon vor dem Anpfiff war einiges los: Während sich die Borussen-Fans mit Schmähungen gegen RB warm sangen, zeigten Leipziger Anhänger eine Choreografie mit der spanischen Nationalflagge, um die drei Zugänge Josep Martinez, Dani Olmo und Angelino zu begrüßen.

Gladbach mit erstem Annährungsversuch

Beide Mannschaften kommen mit viel Tempo aus der Kabine. Christopher Nkunku wird auf der rechten Seite von Nordi Mukiele geschickt, der Pass ist jedoch zu ungenau. Die erste gefährliche Aktion spielen sich die Gäste heraus: RB -Schlussmann Peter Gulacsi kann die Schüsse von Alassane Plea und Oscar Wendt mit Mühe parieren (6.). Auf der Gegenseite schießt Rückkehrer Klostermann den Ball aus gut 15 Metern mit Schmackes direkt in die Arme von Yann Sommer (12.).

Zwei gelbe Karten in wenigen Sekunden - Gladbachs Plea meckert sich runter

Gladbach kann in der von vielen kleinen Fouls und Nickligkeiten geprägten Anfangsphase durch Jonas Hofmann die nächste große Chance verbuchen (16.). Der Schlenzer von der Strafraumgrenze, dem ein Forsberg-Fehlpass voranging, fliegt nur gut einen Meter am rechten Pfosten vorbei. Das hätte das 0:1 sein können! Nach 19 Minuten beenden die Fohlen-Fans ihr Protest-Pfeifkonzert und können sich fast umgehend über den Führungstreffer freuen. Nach einer wunderschönen Kombination über Thuram, Hofmann und Wendt trifft Alassane Plea per Flachschuss zum 1:0. Da sah die Hintermannschaft der Rasenballer überhaupt nicht gut aus.