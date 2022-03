Nach Spielabbruch: DFB-Kontrollausschuss ermittelt - Sportgericht entscheidet über Wertung

Nach dem Spielabbruch der Bundesliga-Partie des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes Ermittlungen aufgenommen. Dies teilte der DFB am Samstagmittag mit. Demnach werde das Gremium zunächst die Sonderberichte der Schiedsrichter und der Sicherheitsaufsicht sowie die Fernsehbilder auswerten. Gegen den gastgebenden VfL würden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Stellungnahmen eingeholt, hieß es weiter.

Wie der DFB in dem Statement außerdem erklärte, liegt die Entscheidung über eine mögliche Wertung des Spiels beim DFB-Sportgericht. Dies ergebe sich aus der Recht- und Verfahrensordnung des DFB. Der Verband zitierte aus Paragraph 18, Nummer 4: "Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen. Trifft eine Mannschaft oder ihren Verein oder beide Vereine ein Verschulden an dem Spielabbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0:2-Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2:0-Toren für gewonnen zu werten. Hat der Unschuldige im Zeitpunkt des Abbruchs ein günstigeres Ergebnis erzielt, so wird dieses Ergebnis gewertet."