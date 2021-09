Spielabbruch in der WM-Quali zwischen Brasilien und Argentinien: FIFA kündigt Entscheidung an 

Nach sechs Minuten war das Top-Spiel in der WM-Qualifikation zwischen Brasilien und Argentinien schon wieder vorbei. In einer Hauruck-Aktion hatte Brasiliens Gesundheitsbehörde Anvisa die Partie am Sonntagabend (Ortszeit) wegen Verstößen gegen Corona-Bestimmungen unterbrochen. Bilder von dem beispiellosen Vorfall am Sonntag, bei dem mehrere Spieler der argentinischen Nationalmannschaft wenige Minuten nach Anpfiff vom Feld geholt wurden, gingen um die Welt. Die FIFA reagierte nun auf den Vorfall. "Die FIFA bedauert die Szenen vor der Aussetzung des Spiels zwischen Brasilien und Argentinien", heißt es in einer Mitteilung.

