Nach Spielabbruch bei deutschem Olympia-Test: Gegner Honduras spricht von "Missverständnis"

Uduokhai hatte Honduras' Führung ausgeglichen

In Wakayama hatte es beim ersten und einzigen Testspiel der deutschen Olympia-Mannschaft gegen die Mittelamerikaner in einem Test-Format über dreimal 30 Minuten kurz vor Schluss 1:1 gestanden, nachdem Felix Uduokhai den honduranischen Führungstreffer ausgleichen konnte. Deutschland startet sein Olympia-Abenteuer am kommenden Donnerstag in Yokohama mit einem Spiel gegen Brasilien (13.30 Uhr, ARD und Eurosport), das zugleich die Wiederauflage des Finalspiels von 2016 ist, das die Brasilianer damals im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten.