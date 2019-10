Spielabbruch in der 11. Liga: Schiedsrichter von Amateurfußballer bewusstlos geschlagen

Fan-Schlägerei in Dortmund nach Revierderby zwischen Schalke und BVB - Polizei wird attackiert

Schiedsrichter muss mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden

Der Schiri habe dem Spieler während der Partie in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) die gelb-rote Karte gezeigt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Daraufhin habe der 28-jährige Spieler der FSV Münster den 22 Jahre alten Schiedsrichter niedergeschlagen. Nachdem er wieder bei Bewusstsein war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Fußballspiel wurde abgebrochen.