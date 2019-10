Spielabbruch in Naunhof nach Tätlichkeit gegen Schiri - Lok-Legende Lisiewicz beteiligt

Verschiedene Versionen

Laut Kießling handele es sich um eine Tätlichkeit im leichten Fall, die mit einer Geldstrafe von maximal 2500 Euro und einer Sperre von nicht unter sechs Wochen verbunden sei. „Wir weisen unsere Schiedsrichter an, Spiele abzubrechen, wenn ihre Autorität und Sicherheit nicht mehr gewährleistet sind“, so der Schiedsrichter-Ansetzer weiter. Der SV Naunhof reichte umgehend selbst eine Stellungnahme zu den Ereignissen ein, was insofern ungewöhnlich ist, als dass die Vereine normalerweise erst aktiv werden müssen, wenn sie vom Verband dazu aufgefordert werden. „Wir empfinden die ganze Situation im Sonderbericht des Schiedsrichters als falsch dargestellt“, sagte SVN-Vize Hubert Zeising.

„Mindestens eine Tätlichkeit pro Monat“

Just an jenem Wochenende, an dem in Berlin keine Amateurspiele stattfinden, weil die Referees aus Protest gegen die immer weiter sinkende Hemmschwelle ihnen gegenüber streiken, ereignet sich nun also in Sachsen der nächste Vorfall. Der jedoch bei weitem kein Einzelfall ist. „Wir verzeichnen mindestens eine Tätlichkeit pro Monat. Vor Jahren waren es noch höchstens ein oder zwei pro Jahr“, so Kießling.