Spielabsagen drohen: RB Leipzig gegen Bayern und DHfK gegen Erlangen wackeln

Leipzig. Das ist ein Hammer! Die sächsische Landesregierung erwägt offenbar eine Absage des Bundesliga-Topspiels zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am 3. April. Gleiches gilt für die Partie der Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig gegen den HC Erlangen zwei Tage zuvor. Hintergrund ist der in der Nacht von der Ministerpräsidenten-Konferenz beschlossene weitgehende Oster-Lockdown.

Wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag im Rahmen der Kabinettspressekonferenz mitteilte, plant Sachsen, den Beschluss zu übernehmen und für den 1. und den 3. April (Gründonnerstag und Ostersamstag) ein Arbeitsverbot zu erlassen. Ausnahmen soll es lediglich für so genannte systemrelevante Berufe geben. Auf Nachfrage, was genau das für die Profi-Fußballer und -Handballer heißt, antwortete Kretschmer lediglich: "Das ist ein schwieriger Punkt. Das werden die nächsten Tage zeigen."