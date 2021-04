Spielausschuss-Vorsitzender: Schuschel denkt an Spielbetrieb im Juli

Wann soll der Startschuss fallen?

Für die Rahmenplanungen im Herrenbereich sind wir durchaus bereit, viel früher in die Saison zu starten. Es ist ja nicht damit zu rechnen, dass die Pandemie 2022 beendet sein wird. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Vor dem Hintergrund müssen wir einfach gucken, ob es vielleicht sogar der Wunsch der Vereine ist, dass wir Anfang oder Mitte Juli in den Spielbetrieb der Herren starten. Auf die Regeneration der Rasenplätze werden wir in diesem Jahr verzichten können. Ich hoffe, dass das für die Vereine so attraktiv ist, dass sie sagen: „Ja, warum eigentlich nicht?“

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Staffeln, beispielsweise in der Landesliga, wieder geteilt werden?

Den Vorschlag, die Staffelgrößen grundsätzlich beizubehalten, werden wir den Vereinen unterbreiten. Im Bezirk könnte man trefflich darüber diskutieren, ob man die Besetzung sogar so lässt. Aber auch das werden wir mit den Vereinen abstimmen. Weil für jeden klar sein dürfte, dass es ein erneut schwieriges Spieljahr wird.

Am Samstag treffen Sie sich mit den Vereinen aus dem Kreis zum wiederholten Male im virtuellen Raum. Warum gehen Sie diesen Weg?

Ich glaube, es gibt erhebliche Unterschiede, wie Menschen und Institutionen Kommunikation betreiben wollen. Der Grundansatz ist zwar bei allen der gleiche, wir wollen mit den Vereinen im Gespräch bleiben. Aber da ist dann der Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis: Der eine sagt, es ist mit einem Gespräch getan, und der andere sagt, ich führe lieber drei, vier oder mehr Gespräche. Und ich gehöre zu der zweiten Sorte.