Joker Voglsammer sticht: Union Berlin steht im DFB-Pokal-Halbfinale

Der Auftrag war klar am späten Dienstagabend: „Drei Siege für den großen Traum! Kämpft Unioner!“, hatten die Fußballfans des 1. FC Union in roter Farbe auf ein großes, weißes Banner gepinselt. Die Stimmung anlässlich des Viertelfinales im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC St. Pauli war prickelnd, 10 000 Zuschauer erwartungsfroh. Am Ende erfüllten die Berliner Spieler den Auftrag, 2:1 (1:1) gewannen sie mit viel Mühe gegen einen zähen wie ideenreichen Gegner. Daniel Kyereh (21. Minute) hatte für St. Pauli die Führung erzielt, Sheraldo Becker ausgeglichen (45.). Andreas Voglsammer schoss seine Farben letztlich ins Glück (75.).

Die Berliner starteten schwungvoll in die Partie, spielten aber keine zwingenden Chancen heraus. So harmlos wie die sechs einfallslosen Eckballvarianten in der ersten Halbzeit geriet ihr Spiel über weite Strecken. Defensiv kompakte Gäste taten das, was Union sonst selbst in Perfektion beherrscht: den Gegner nerven, weite Wege gehen, eklig sein. Raum fand Union nur gelegentlich auf der rechten Seite, wenn Becker mit eingebunden wurde.