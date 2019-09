Debakel im Absteigerduell: Gnadenlose Nürnberger siegen 4:0 bei Hannover 96

Trotz Warnung: Geis-Standard führt zum 1:0

Nach 120 Sekunden ertönt das erste Warnsignal im 96-Tor. Einen Freistoß von Johannes Geiß – vor dessen Qualitäten 96-Trainer Mirko Slomka im Vorfeld groß und breit gewarnt hat – legt Nürnberg-Laufmaschine Michael Frey quer, Georg Margreitter trifft mühelos. 96 im kollektiven Tiefschlaf. Das 2:1-Erfolgserlebnis vom Auswärtsspiel in Kiel – nichts ist mehr von dem erhofften neuen Selbstvertrauen geblieben.

Pfeifkonzert nach der Pause

Warnsignal Nummer zwei pfeift nach 26 Minuten in den 96-Ohren. Flanke Tim Handwerker, Franken-Talent Robin Hack verlängert, Hanno Behrens verwandelt – 0:2. Das Desaster nimmt Fahrt auf. 96, geschockt vom Rückstand, stellt Nürnberg vor keine unlösbaren Defensivaufgaben – und bringt sich selber in Not. Innenverteidiger Marcel Franke lässt sich den Ball in der Vorwärtsbewegung am Mittelkreis abjagen, Hack darf Korb und Anton weglaufen – 0:3, Pause, Pfeifkonzert. 96 läuft in die Nürnberg-Falle, die Hannover zwar Feldvorteile gewährt, aber vor dem eigenen Tor nahezu alles wegblockt. 96 findet keine Idee, im Strafraum gefährlich zu werden.