0:1 in Regensburg: Unnötiger Elfmeter kostet Hannover 96 das Spiel

Dass die zweite Liga keine Schunkel-Liga ist, in der sich gemütlich Fußball spielen lässt, hatte 96 schon in der ersten Saisonhälfte erfahren müssen. Dass man aber immer noch mal eine Schippe drauflegen kann, mussten die Mannschaften gestern in Regensburg erfahren. Pünktlich zum Start in die Pflichtspielzeit fing es an zu schneien, und zwar von der heftigen Sorte. Aus dem Jahn-Motto „Mia spuin fia eich“ - auf deutsch wir spielen für euch - wurde: wir rutschen für euch. Nach 20 Minuten mussten erstmal rote Bälle aus dem Keller geholt werden, damit auch was zu erkennen war.

Ein bitterer Fehlstart

Zu sehen war dann eine zwar verbesserte 96-Mannschaft, die aber trotzdem nicht gewinnen konnte. Das 0:1 ist ein bitterer Fehlstart ins neue Jahr.

Die Niederlage war selbst verschuldet. Nach einer Viertelstunde übernahm 96 erstmals die Spielkontrolle. Mit einem anfangs starken John Guidetti vorne drin. Der schwedische Nationalstürmer bewegte sich gut, machte die Bälle fest und legte sie gut auf die Kollegen ab. Auch über Linton Maina und Mirko Albornoz - die Außen vor der Dreier-Abwehrkette - versuchte 96 das Spiel anzutreiben.